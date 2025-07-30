PKK'lıların tahliye edildiği iddiası! Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir canlı yayından Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, sürecin Türkiye'nin geleceği açısından çok kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Çok sayıda PKK'lı teröristin tahliye edildiği ve tahliyelerin devam edeceği yönündeki iddialara cevap veren Bakan Tunç, tartışmalara son noktayı koydu.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV yayınında Terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulacak komisyona değinen Bakan Tunç, "Meclis hukuk inşa eden kurumdur. Meclis'in aldığı kararlara teknik destek vereceğiz" dedi.

Çok sayıda PKK'lı teröristin tahliye edildiği ve tahliyelerin devam edeceği yönündeki tartışmalara son noktayı koyan Bakan Tunç, Veysi Aktaş'ın da cinayet davasında aldığı ceza süresinin tamamlanması nedeniyle tahliye olduğunu söyledi.

Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Yaş grupları bakımında yeniden bir değerlendirme yapılabilir mi? Diğer ülkelerin yasalarını inceleniyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç'un konuşmasından satır başları:

"Terör kalkınmanın önündeki engel... Süreç geleceğimiz açısından çok kritik bir öneme sahip. Terör örgütünün silah bırakması bir pazarlık unsuru değil. Devlet pazarlık yapmaz. Hukuk devletiyiz atılması gereken adımlar masada olacak. Meclis hukuk inşa eden kurumdur. Meclis'in aldığı kararlara teknik destek vereceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Ahlat'ta yaptığı tarihi konuşma önemliydi. Sonrasında ekim ayında Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrı ve sonrasında İmralı'dan yapılan açıklamalarla beraber, terör örgütünün feshi ile ilgili karar alındı.

11'inci Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Bütün toplumu ilgilendiren çok sayıda yargı paketini hayata geçirdik. Özellikle hem hukuk yargılamalarının etkinliğini sağlamak, uzun süren yargılamaları ortadan kaldırmak ve yargı kapasitemizin güçlendirilmesi anlamında 264 hedef var. Bu yasal düzenlemeleri Meclisimizin takdirine sunmaya devam edeceğiz.

Bakan Tunç tartışmalara son noktayı koydu

Bahsedilen konu şu; TCK'nın 220 ve 314'üncü maddelerinde terör örgütü üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyenler, hem işlediği suçtan hem de örgüt üyesi olmaktan cezalandırılır maddesi vardı. AYM bunun iptaline karar verdi. Meclisimiz yeni bir düzenleme yaptı. Örgüt adına suç işleyenler hem işlediği suçun cezasını alırlar hem de 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. AYM'ye tekrar başvuruldu. AYM, yeniden iptal kararı verdi. Bu karardan sonra Meclis yeni bir düzenleme yapmadı. Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor. 700 kişinin tahliye olacağı doğru değil. AYM'nin gerekçesi doğrultusunda Meclis'in yeni bir düzenleme yapmamasından kaynaklı. Örgüt adına suç işleyenler belirtilen cezayı çekiyor.