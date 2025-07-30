12 yaşındaki Yusuf'un akıllara durgunluk veren ölümü

İzmir'in Konak ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.

Abone ol

Millet Mahallesi'nde 12 yaşındaki Yusuf Deniz'in kullandığı bisiklet, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak merdivenin demirlerine ardından duvara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Deniz ve bisikletteki arkadaşı M.C. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yusuf Deniz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan M.C. ise buradaki tedavinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yusuf Deniz'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığına defnedildi.