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Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek Victor Osimhen transferinde artık dakikaları sayıyor. Napoli ile uzun süren pazarlıklar sonucu anlaşma sağlandı.

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Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euroyu 1 yıl içinde 2 eşit taksitle ödeyecek. Ayrıca Osimhen 2 yıl boyunca Serie A'ya dönemeyecek.

GECE YARISI PAYLAŞIM

Öte yandan Galatasaraylıların büyük bir heyecanla beklediği Victor Osimhen sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı.

Önce Galatasaray logosu ve aslan görseli paylaşan Osimhen, daha sonra uçağa bindiği anları paylaştı. Bugün İstanbul'a iniş yapacak olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçerek kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor! İstanbul'a geliş saati belli oldu - Resim: 0

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU
NTV'de yer alan habere göre Osimhen'in bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

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