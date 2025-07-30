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Sağlık Bakanlığı'ndan 'kavurucu sıcaklara' karşı uyarı: Risk grupları dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan 'kavurucu sıcaklara' karşı uyarı: Risk grupları dikkat!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklara karşı önemli uyarılarda bulundu. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, özellikle gebeler, yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olan bireylerin yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilendiğini belirterek, bu grupların güneşten korunmaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini vurguladı.

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Sağlık Bakanlığı, mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu. Özellikle risk grubundakilerin korunması gerektiğini belirten yetkililer, güneşten sakınılmasını ve bol su tüketilmesini önerdi.

Vatandaşların öğle saatlerinde dışarıda bulunmaması gerektiğini vurgulayan Demirkol, dışarı çıkmak zorunda olanlara, geniş şapka kullanmalarını, güneş gözlüğü takmalarını, açık renkli kıyafetler giymelerini ve güneş kremi kullanmalarını önerdi.

Demirkol, sıcak havalarda vücut sıvı kaybının arttığına dikkati çekerek, "Bu dönemlerde bol su tüketmeyi, asitli, yağlı ve kızartma türü yiyecekleri çok fazla tüketerek dışarı çıkmamayı öneriyoruz. Günlük 2.5-3 litrenin altında su içmesinler. Normal zamandan daha fazla su tüketilmesini de tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Sıcak havalarda gıda zehirlenmeleri ve ishal vakalarında artış yaşandığına işaret eden Demirkol, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Güvenilir olmayan yerlerden yemek yemekten kaçınılması gerektiğini belirten Demirkol, "Toplu tüketilen yiyeceklerde dikkatli olunmalı. Mümkünse evde pişirilen ve saklama koşulları bilinen gıdalar tercih edilmeli. Özellikle dışarıda satılan ve açık havada bozulma ihtimali olan çiğ tüketilen bazı besinlerden de bu dönemde kaçınılmalı" ifadelerini kullandı.

Muhammed Emin Demirkol, ishal, bulantı, kusma, ateş gibi belirtiler görüldüğünde vatandaşların zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna, özellikle aile sağlığı merkezlerine başvurması gerektiğini vurguladı.

Demirkol, sıcak hava koşullarından en fazla etkilenen gruplara ilişkin de "Gebeler, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve yenidoğanlar büyük risk altında. Tansiyon, diyabet gibi hastalığı olanların, bağışıklığı baskılayacak ve onkolojik anlamda tedavi gören vatandaşlarımızın da bu anlamda daha fazla risk altında olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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