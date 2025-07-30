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Valilik duyurdu! Satışı ve kullanımı yasaklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Valilik duyurdu! Satışı ve kullanımı yasaklandı

Konya'da, havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışının ve kullanımının yasaklandığı bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsiminin etkisiyle, pek çok bölgeyle birlikte il genelinde orman yangını riskinin artış gösterdiği belirtildi.

Yangınların büyük çapta can ve mal kayıplarına yol açtığı, doğal hayatı, çevreyi ve insan sağlığını tehdit ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanlık alanlarda yangın tehlikesi başta olmak üzere, il merkezimizde vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazların insan, çevre ve canlı sağlığını tehdit etmesi sebebiyle, 1 Ağustos - 31 Ekim 2025 arasında Konya genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini kesintisiz sürdürecek, yasağa aykırı hareket eden kişi ve işletmeler hakkında yasal işlemler uygulanacaktır."

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