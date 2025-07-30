AK Parti NEXT Sosyal'e katıldı

AK Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı. Yapılan açıklamada "AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız." denildi.Abone ol
AK Parti yerli sosyal platformu NEXT Sosyal'e katıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor.
Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye’nin kendi sosyal medya platformu Next Sosyal yükseliyor.
AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız.
Türkiye’nin dijital vatanı büyürken biz de Next Sosyal'deyiz:
https://sosyal.teknofest.app/@akparti"