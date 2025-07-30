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AK Parti NEXT Sosyal'e katıldı

AK Parti NEXT Sosyal'e katıldı

AK Parti, Türkiye'nin sosyal medya platformu NeXT Sosyal'e katıldı. Yapılan açıklamada "AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız." denildi.

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AK Parti  yerli sosyal platformu NEXT Sosyal'e katıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllar önce başlattığı yerli ve milli teknoloji hamlesi, her alanda meyvesini veriyor.

Şimdi dijital alanda yeni bir adım atılıyor: Türkiye’nin kendi sosyal medya platformu Next Sosyal yükseliyor.

AK Parti olarak, milletimizin inşa ettiği her değerin yanındayız.

Türkiye’nin dijital vatanı büyürken biz de Next Sosyal'deyiz:

https://sosyal.teknofest.app/@akparti"

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