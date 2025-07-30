Hamdi Ulukaya aslen nereli eşi Türk mü? Yoğurtla Amerika'da milyarder oldu
Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe sponsorluk anlaşması ile ülke gündeminde merak konusu oldu. Hamdi Ulukaya'nın ilk eşi Türk'tü, ikinci eşi bir yabancı ve ismi de Louise Ulukaya... Hamdi Ulukaya 22 yaşında ABD'ye gittiğinde İngilizce dahi bilmiyordu. Kendisinin söylediğine göre cebinde sadece 3 bin doları vardı. Şimdi ise Chobani'nin cirosu 4 milyar doları geçti ve yanında 4 bin kişi çalıştırıyor. Peki Hamdi Ulukaya aslen nereli eşi ve çocukları hakkında neler biliniyor
'ABD'nin yoğurt kralı' olarak anılan Hamdi Ulukaya Fenerbahçe'ye sponsor oldu ve herkesin merakını cezbetti. Kimdir bu Hamdi Ulukaya, aslen nereli eşi Türk mü? Herkesin merak ettiği soruların yanıtlarını verelim dedik. Forbes Dergisi'ne göre, Chobani firmasıyla 2.3 milyar dolar serveti bulunan Hamdi Ulukaya, evli ve 2 çocuk babası. İşte Hamdi Ulukaya hakkında bilinenler.
Hamdi Ulakaya aslen nereli?
53 yaşında olan Hamdi Ulukaya, aslen Erzincanlı. 1972 yılında Erzincan İliç'te dünyaya gelen Hamdi Ulukaya, köken olarak Kürt bir aileden geliyor. Ailesi İliç'te
süt üreticiliği yapıyordu. Aile, sürülerini otlatıp güderek mevsimsel olarak yarı göçebe bir hayat sürüyordu. Hamdi Ulukaya, ailesinin dağ yürüyüşlerinden birinde doğduğu için kesin doğum tarihinden emin değil; ancak doğum günü olarak 26 Ekim'i kullanıyor. 6 kardeşi bulunuyor. Eğitiminin ilk yıllarını Erzincan'da geçiren Hamdi Ulukaya, Ankara Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi eğitimi aldıktan sonra 1994'te İngilizce öğrenmek için ABD'ye gitti.
ABD'nin bir numarası Chobani'nin sahibi
2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kuran Hamdi Ulukaya, asıl başarısını 2005 yılında, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak yakaladı. Hamdi Ulukaya Amerika'da en çok satılan süzme yoğurt markası Chobani'yi kurdu. Bugün Chobani markasının kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak görev yapıyor.
Yunan usülü yoğurtla başlamış
22 Nisan 2025'te Forbes'ta hakkında yazılan bir makaleye göre, Hamdi Ulukaya'ya, Yunan yoğurdu tarifi üzerinde iki yıl çalışan Ulukaya, ilk kasaları 2007'de Long Island'daki bir bakkala gönderdi. Chobani markasıyla satılan Yunan yoğurdu, o dönemde satışta olan Amerikan usulü yoğurda göre daha düşük şeker ve daha yüksek protein seviyeleri sayesinde raflarda popüler oldu.
Yunan tipi yoğurtlar, Türkiye'de tüketilen yoğurda göre daha krema kıvamında ve kaymaksız üretiliyor.