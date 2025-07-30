Hamdi Ulukaya aslen nereli eşi Türk mü? Yoğurtla Amerika'da milyarder oldu

Yunan usülü yoğurtla başlamış

22 Nisan 2025'te Forbes'ta hakkında yazılan bir makaleye göre, Hamdi Ulukaya'ya, Yunan yoğurdu tarifi üzerinde iki yıl çalışan Ulukaya, ilk kasaları 2007'de Long Island'daki bir bakkala gönderdi. Chobani markasıyla satılan Yunan yoğurdu, o dönemde satışta olan Amerikan usulü yoğurda göre daha düşük şeker ve daha yüksek protein seviyeleri sayesinde raflarda popüler oldu.

Yunan tipi yoğurtlar, Türkiye'de tüketilen yoğurda göre daha krema kıvamında ve kaymaksız üretiliyor.