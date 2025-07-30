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Buldu ve yöntemini paylaştı! Boşa ödediği binlerce lirayı geri aldı...

Buldu ve yöntemini paylaştı! Boşa ödediği binlerce lirayı geri aldı...

Özel bir hastanede doğum yapan bir kadın ödediği 53.500 TL'lik ücretin SGK tarafından sadece 4.500 TL'sinin karşılandığını fark etti. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran kadın, gösterdiği belgeler sonucunda binlerce lirasını geri aldı. Sosyal medyadan paylaşım yapan kadın, binlerce lirasını nasıl geri aldığını anlattı.

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Mart 2025’te özel bir hastanede doğum yapan bir kadın, 53.500 TL’lik fatura sonrası E-Devlet’te yaptığı sorgulamada SGK’nın sadece 4.500 TL ödediğini fark etti. Aradaki ücret farkını iade almak için Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran kadın, 3 belgeyle yaptığı başvurunun ardından tüm parayı geri aldı.

DETAYLARI ADIM ADIM ANLATTI

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kadın, doğum sonrası faturada 53.500 TL yazıldığını, ancak E-Devlet’te "Tedavi Bilgileri Sorgulama" ekranında hastaneye SGK tarafından yalnızca 4.500 TL ödendiğini gördüğünü aktardı.

3 BELGEYLE BAŞVURUSUNU YAPTI

Kadın, hastaneden doğum faturası ve epikriz belgesini aldı. Bu üç belgeyle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. Başvurusunda, SGK’nın ödediği tutarla kendisinden alınan ücretin büyük fark oluşturduğunu belirtti ve iade talep etti.

3 HAFTADA SONUÇLANDI, PARASI İADE EDİLDİ

Yaklaşık üç hafta sonra hastaneden arandığını ve iade sürecinin başlatıldığını ifade eden kadın, ertesi gün fark ücretinin banka hesabına yatırıldığını söyledi. “Böyle bir hakkımız var, neden yararlanmayalım?” diyen kadın, vatandaşları bu konuda bilinçli olmaya çağırdı.

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