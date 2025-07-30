CHP'den Terörsüz Türkiye Komisyonu kararı bizzat Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna partisinin katılacağını açıkladı. Özel, nitelikli çoğunluğun komisyonda sağlanacağını belirtti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de Marmara Cezaevi'nde ziyaret etmek için Silivri'ye gitti.

Özel burada, İBB soruşturmasında tutuklanan Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ve Sinem Keleş'in nikah törenine katıldı. Özel, nikah şahitliği yaptı.

Özel, siyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna ilişkin şöyle konuştu:

"Meclis Başkanı talebimizi kabul etti, komisyonda nitelikli çoğunlukla karar alınacak. Biz de yarın 10 arkadaşımızı komisyon için görevlendireceğiz. CHP'nin bulunduğu komisyondan kimse korkmasın. Bulunmadığı komisyondan korksun. Herkes rahat olsun. Bu komisyon bir anayasa komisyonu değildir. AYM kararlarını uygulamayanla biz anayasa filan yapmayız.

Bütün Türkiye'yi demokrasiyle kapsayacak, bütün Türkiye'nin umutlarını yeşertecek, bütün Türkiye için, hepimiz için eşit vatandaşlığı sağlayacak, imtiyazlı gruplar, sınıflar yaratma değil, bütün Türkiye'yi demokratik eşit vatandaş, demokratik Cumhuriyet temelinde buluşturacak bir iş. Yüz yıl sonra evet, Türklerle Kürtlerin yine kol kola girdiği, birlikte mücadele ettiği, Cumhuriyeti beraber kurup bu sefer de demokratik Cumhuriyeti beraber kotaracakları bir süreç.

Biz komisyona çatır çatır görev yapmaya, demokratikleşme üzerinden mücadele etmeye, hem bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmeye, her türlü hukuksuzluk, her türlü anayasal hak ihlali için mücadele etmeye, yeni bir demokratik açılımı sağlamaya ve çözülecekse bütün sorunların bunun üzerinden Kürtlerin sorunlarının, Alevilerin sorunlarının, ezilenlerin dezavantajlı sorunlarının bunun üzerinden çözülmesi için mücadele etmek üzere giriyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek Meclis komisyonuna katılacak isimlerin 30 Temmuz günü saat 17.00'ye kadar bildirilmesi için siyasi partilere yazı göndermişti. 51 üyeden oluşacak ve AKP'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'un 3'er milletvekili ile temsil edileceği komisyona CHP hâlâ üye bildirmemişti.