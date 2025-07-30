Ercan Saatçi annesini kaybetti

Şarkıcı Ercan Saatçi sosyal medya hesabından annesi Nezahat Saatçi'yi kaybettiğini duyurdu.

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Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Nezahat Saatçi'nin cenazesi, 30 Temmuz (bugün) ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküdar Zeynep Kamil İlkokulu'nda yaptığı esnada mandolin, akordeon ve Türk Halk oyunları dersleri almaya başladı. Orta ve lise eğitimini Haydarpaşa Lisesi'nde yaparken bir süre Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

Okulun müzik grubunu kurdu ve çeşitli liselerarası müzik yarışmalarına katıldı. 1985 yılında Ercan-Yavuz-Vahe adında bir grup kurdu. Bu grupta katıldığı yarışmalarda çeşitli ödüller aldı.