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Almanya'dan gelen gurbetçi viral oldu! Sözlerine eleştiri yağdı...

Almanya'dan gelen gurbetçi viral oldu! Sözlerine eleştiri yağdı...

Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin "11 ay çalışıp 1 ay tatil yapıyoruz, burada herkesin hafta sonu tatili var" sözleri gündem oldu. Video kısa sürede viral olurken, kullanıcılar yaptıkları yorumlarla bu ifadelere tepki gösterdi.

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Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen bir gurbetçinin yaptığı açıklama sosyal medyada tartışma yarattı. Kendi yaşam koşullarını anlatan gurbetçi, Almanya'daki iş temposuna dikkat çekerek "Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz. Burada herkesin her hafta sonu tatili var" ifadelerine yer verdi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Bu sözlerin ardından video kısa sürede viral olurken, yüzlerde sosyal medya kullanıcısından yorum geldi. Bazı yorumcular gurbetçinin sözlerine tepki gösterdi:

Gelen yorumlardan bazıları şöyle;

Sizin hafta sonunuz yok mu, kimi yiyorsunuz?

Türkiye'de insanlar 1 ay tatil için ne kadar çalışmak zorunda?

Almanya'da hafta sonu tatili yok mu? Köle olarak mı çalışıyorsun Almanya'da?

Kardeşim bu tişört hiç mi yanıltmaz?

Almanya'da cumartesi öğlenden sonra her yer kapanıyor. En geç 4'te ve sonra herkes sokaklarda yiyip içip dans ediyor.

Video, Türkiye'deki yaşam koşullarıyla Avrupa'daki iş yaşamı arasındaki farklara dair süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.

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