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Adayların beklediği haber geldi YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı

Adayların beklediği haber geldi YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı.

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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun "osym.gov.tr" adresinde bugün ve yarın yayımda olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir."

YKS
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