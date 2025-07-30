BIST 10.619
DOLAR 40,58
EURO 46,62
ALTIN 4.303,90
HABER /  GÜNCEL

Ankara’da çıkan yangın gecekondulara sıçradı! 8 ev kullanılmaz halde

Ankara'nın Mamak ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle 8 gecekonduya sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, kurtarılan iki köpek yavrusuna vatandaşlar sahip çıktı.

Abone ol

Ankara'nın Mamak ilçesinde çıkan yangında 8 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak’taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 gecekonduya sirayet eden yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı 2 köpek yavrusunun bakımları çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yangın sonrası alanda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Komisyonu açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye Komisyonu açıklaması
Işıkhan: İşçilerimizin refahını kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz
Işıkhan: İşçilerimizin refahını kalıcı şekilde artırmayı hedefliyoruz
İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'ya geldi
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk maçı için Polonya'ya geldi
Trump: Hindistan’a yüzde 25 tarife uygulayacağız
Trump: Hindistan’a yüzde 25 tarife uygulayacağız
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Sağlık-Sen açıkladı: Sağlıkçıların toplu sözleşme zam talepleri belli oldu!
Sağlık-Sen açıkladı: Sağlıkçıların toplu sözleşme zam talepleri belli oldu!
Almanya'dan gelen gurbetçi viral oldu! Sözlerine eleştiri yağdı...
Almanya'dan gelen gurbetçi viral oldu! Sözlerine eleştiri yağdı...
Polisim deyip yaşlı kadının 6 milyonunu aldı trafik çevirmesinde yakalandı
Polisim deyip yaşlı kadının 6 milyonunu aldı trafik çevirmesinde yakalandı
Ekonomislerin temmuz ayı enflasyon tahmini belli oldu
Ekonomislerin temmuz ayı enflasyon tahmini belli oldu
Adayların beklediği haber geldi YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı
Adayların beklediği haber geldi YKS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı