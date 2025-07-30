İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen üniversite diploması için yaptığı yürütmeyi durdurma talebi İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemeden dikkat çekici bir karar çıktı. İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta “açık hata ve yokluk” gerekçesiyle iptal ettiği 31 yıllık diploma için İmamoğlu tarafından yapılan yürütmeyi durdurma talebi İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

HEYET YAKIN ZAMANDA DEĞİŞMİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 20 Haziran’da yayımladığı 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile İstanbul 5. İdare Mahkemesi heyeti değişmişti. Mahkeme Başkanı Recep Şendil ile üyeler Gün Yazıcı ve Neslihan Türkcan Demir başka görevlere atanmış, yerlerine Giresun İdare Mahkemesi Başkanı İlter Amil ve Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Sümer İncedal görevlendirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun üniversite diploması, 19 Mart operasyonuyla tutuklanmadan önce yatay geçişte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla iptal edilmişti. İptal kararı yargıya taşınmış ve dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne düşmüştü.