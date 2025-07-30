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Trump: Hindistan’a yüzde 25 tarife uygulayacağız

Trump: Hindistan’a yüzde 25 tarife uygulayacağız

Trump, Hindistan’ın Rusya’dan enerji ve silah ithalatına dikkat çekerek, 1 Ağustos’tan itibaren bu ülkeye yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Hindistan’ın ticarette yüksek tarifeler ve zorlayıcı engeller koyduğunu belirten Trump, Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan yaptığı enerji ve silah ithalatına dikkat çekerek, 1 Ağustos’tan itibaren bu ülkeye yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Hindistan’ın Çin’le birlikte Rusya’dan en çok enerji alan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Hindistan’ın dost bir ülke olduğunu vurgulayan Trump, “Buna rağmen, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük tarifeleri çok yüksek. Dünyadaki en yüksekler arasında ve tüm ülkeler içerisindeki en zorlu ve parasal olmayan ticaret engellerine sahipler” ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın silah ithalatını da önemli oranda Rusya'dan karşıladığını belirten Trump, "Ayrıca Çin'le birlikte Rusya'nın enerji kaynaklarının en büyük alıcıları arasında yer alıyor. Tüm bunlar iyi değil. Dolayısıyla Hindistan 1 Ağustos’tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyecek." paylaşımında bulundu. Trump, söz konusu gerekçelerden ötürü Hindistan'ın tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

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