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6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari H.D., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan firarinin işlemleri sürüyor.

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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D, Bünyan ilçesinde yakalandı.

Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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