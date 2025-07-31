6 yıl hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari H.D., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan firarinin işlemleri sürüyor.Abone ol
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.D, Bünyan ilçesinde yakalandı.
Firarinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.