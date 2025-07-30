Sözcü’nün 20 milyonluk söyleşi iddiasına peş peşe yalanlama

Sözcü gazetesinin “AKP’li başkan bu isimleri 20 milyona konuşturacak” başlıklı haberinde adı geçen gazeteci Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve sanatçı Müfit Can Saçıntı iddiaları yalanladı. İsimler, haberde belirtilen söyleşi için herhangi bir sözleşme imzalamadıklarını, haberin iftira ve karalama içerdiğini belirterek Sözcü’den özür talep etti ve hukuki süreç başlatabileceklerini açıkladı.

Abone ol

Sözcü gazetesinin "AKP’li başkan bu isimleri 20 milyona konuşturacak" başlığıyla yayımladığı haberinde ismi geçen isimlerden peş peşe yalanlama geldi.

Fulya Öztürk

"Yalan ve iftira"

Fulya Öztürk paylaşımında "Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır . Bu yayın organının yetkililerine sesleniyorum ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım" ifadelerini kullandı.

Fulya Öztürk Ayrıca sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak "aramadılar ama inadınıza Konya’ya konferansa gideceğimm :)" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy

"Uydurulmuş hikaye"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise Sözcü'nün haberini alıntılayarak "Bu uydurulmuş hikayeyi yalanlamaktan bile hicap duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Bahadır Yenişehirlioğlu

"Bu iftiraları milletimizin vicdanını havale ediyorum"

Sözcü gazetesinin haberinde yer alan bir başka isim Bahadır Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Adımın yer aldığı, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan, iftira ve çarpıtma içeren “sözde haberi” ve ardından gelen “sözleşmede isimleri yer alıyor” şeklindeki yeni haberle sürdürülen algı operasyonunu şiddetle kınıyorum. Bugün görüyoruz ki; bazı medya organları, CHP’li belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzlukları, eş-dost kadrolaşmalarını, usulsüz harcamaları ve rüşvet çarklarını perdelemek için “çamur at, izi kalsın” anlayışıyla AK Parti’li belediyeleri hedef almaktadır. CHP’li belediyelerdeki şaibeleri perdelemek için yürütülen bu tür ucuz karalama kampanyalarına asla boyun eğmeyeceğimizi, itibar suikastı girişimlerine karşı hukuki ve ahlaki mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Benim adımı bu senaryoya alet edenlere sesleniyorum: Ya bu iftirayı düzeltin, kamuoyundan açıkça özür dileyin ya da Türk yargısı önünde hesap vermeye hazır olun. Her zaman olduğu gibi iftira ve fitneyle yol almaya çalışıyorlar ancak ne yaparlarsa yapsınlar, bu kirli oyunlar ne bizi yıldırır ne de millete hizmet davamızdan bir adım geri attırır. Gazeteci kisvesi altında tetikçilik yapanları ve bu iftiralarını aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum."

Müfit Can Saçıntı

"Terbiyemi ve ağzımı bozmadan zorunlu açıklama"

Haberde ismi geçen bir diğer kişi ise sanatçı Müfit Can Saçıntı'ydı. Saçıntı, "Terbiyemi ve ağzımı bozmadan, yapabileceğim zorunlu açıklama bu" başlıklı bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"41 yıllık sanat hayatım var 41 yıl boyunca hiçbir iktidarın değil yanında, altında üstünde hiçbir yerinde bulunmadım. 41 yıldır kendi ismime, soy ismime kara leke, gölge düşmesin diye çok sıkıntılar çektim ama 41 yılın sonunda bir sabah bu kadar özen gösterdiğim ismime Sözcü manşetiyle karalanmaya çalışılmış. Sözcü'nün manşetine göre, 'AKP'li belediye bu isimleri 20 milyona konuşturacak'. Orada da benim ismim ve resmim var. Böyle bir şey yok, böyle bir imzam yok demeyi bile zul kabul ediyorum. Keşke bu haberi yapanlar resmimi göstereceklerine imzamı gösterselerdi. Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Terbiyemi ve ağzımı bozmamaya çalışıyorum. Neymiş? 25 Haziran'da ihale yapılmış, 6 kişi söyleşecekmiş ve toplam 6 söyleşinin bedeli 20 milyonmuş, içlerinde ben varmışım, ihaleye imza atmışım. Böyle bir şey varsa resmim yerine imzamı gösterin.Böyle bir karalama haberi nasıl çıktı bilmiyorum. Bunu düzeltmek de Sözcü gazetesine ve haberi alan televizyon kanallarına düşer."

Sözcü'nün haberi neydi?

Sözcü gazetesinin haberine göre Konya'da düzenlenecek olan söyleşi için 25 Haziran'da ihale yapılmış ve söyleşiye katılacak aşağıdaki isimler için 20 milyon 575 bin TL'lik sözleşme imzalandığı iddia edilmişti.