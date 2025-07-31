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Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo İstanbul'da

Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Portekizli sağ bek Nelson Semedo’yu İstanbul’a getirdi. Wolverhampton’da geçtiğimiz sezon 37 maçta 5 asist yapan 31 yaşındaki oyuncu, gece saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı ve yöneticiler tarafından karşılandı.

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Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertliler 2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise Nelson Semedo'yu duyurdu. Bonservisi elinde bulunan Semedo ile anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki oyuncu saat 00.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

Portekizli sağ bek 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.

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