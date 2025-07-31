Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı polis evinden alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medyada gündeme oturan şantaj skandalı infiale yol açtı. Sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş, sesini ve görüntüsünü değiştirerek erkeklerle iletişim kurduğu bir videoda, yaşlı bir erkeğe kadınlara şantaj yaptırdığını ve onlarla zorla birlikte olduğunu itiraf ettirdi. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatırken Belediye Başkanı Güray Yüksel, şahsın gözaltına alındığını duyurarak "Böyle sapıklara göz yummayacağız" dedi.

Abone ol

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya fenomeni Öykü Özcan Ağırbaş'ın yayınladığı videoda, yaşlı bir adamın kadınlara şantaj yapıp birlikte olduğunu itiraf etmesi infiale yol açtı. Paylaşılan videoda yaşlı adam sapkınlığını şöyle itiraf ediyor:

-"Resimlerini kaydedip tehdit edeceğim. Az uyanık ol, birisi ağladı, elime ayağıma kapandı, sabaha kadar birlikte oldum".

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda kullanıcı, şahsın yakalanması için emniyet birimlerine çağrıda bulundu.

SAPIKLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Konunun takipçisi olacaklarını belirten Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine'de şantaj yaparak birçok kadına kişisel saldırıda bulunduğunu görüntülerde beyan eden şahıs hakkında Belediyemizin dahil olduğu ihbar neticesinde Ezine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma açılmış, şahıs Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün başarılı çalışması sonucunda gözaltına alınmıştır. Tüm Ezineli hemşehrilerimiz adına olayın takipçisi olacağımızı ifade ediyor, anayasal düzenin bize verdiği yetki çerçevesinde bu sapıkları şehrimizde tutmamak adına tüm yaptırımları uygulayacağımızı belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kamuoyunda oluşan yoğun tepki üzerine Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahıs kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.