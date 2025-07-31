Ehliyet yenilemede son gün! Bugün alan 15 lira yarın alan 7 bin 438 lira ödeyecek
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bugün mesai bitiminde sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. Belgelerin yenilenmesi için bugün saat 17.00'a kadar kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak. Ehliyet yenileme için sağlık raporu, bir biyometrik fotoğraf, ikametgah, ödeme ve eski ehliyet gerekli.
1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı. Bu üçüncü uzatmada sona gelindi. Bugün mesai bitimi itibariyle eski ehliyetler geçersiz sayılacağı gibi, yarın itibariyle de 15 liralık değişim ücreti tam 7 bin 438 lira olacak. İşini son güne bırakanlar yoğun kalabalık oluşturdu.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşların işlemlerini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirli aralıklarla hatırlatmalar yaparak son güne bırakmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılara rağmen birçok vatandaş, indirimli değişim için son iki güne girilirken nüfus müdürlüklerinin yolunu tuttu.
Bugün 15 lira yarın 7 bin 438 lira
Belgelerin yenilenmesi için bugün mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.
2 milyondan fazla kişi hala yenilemedi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi. Ehliyetini yenileyenlerin sayısı ise 18 Kasım 2024'ten bugüne geçen süreçte 2 milyon 930 bin 687 kişi oldu.