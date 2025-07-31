Ehliyet yenilemede son gün! Bugün alan 15 lira yarın alan 7 bin 438 lira ödeyecek

1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı. Bu üçüncü uzatmada sona gelindi. Bugün mesai bitimi itibariyle eski ehliyetler geçersiz sayılacağı gibi, yarın itibariyle de 15 liralık değişim ücreti tam 7 bin 438 lira olacak. İşini son güne bırakanlar yoğun kalabalık oluşturdu.