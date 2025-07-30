Bursa'daki orman yangınında şaşkına çeviren görüntü! Etrafı küle döndü sadece orası yanmadı!

Bahçenin diğer kısmının da arkadaşı Halil Kiraz'a ait olduğunu, orasının da zarar görmediğini belirten Ülgen, "Biz burayı devamlı suladığımız için kurtardı bizi. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı." dedi.