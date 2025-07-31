BIST 10.726
DOLAR 40,59
EURO 46,55
ALTIN 4.323,69
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa...

CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa...

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de yayımlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu. Özel, İmamoğlu'nun aday olmadığı durumda kendisinin aday olmayacağını söyledi. Özel, "Belirlenecek olan ben değilim" dedi.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de yayımlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu.  CHP lideri Özel gündeme dair kritik açıklamalar yaparken, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim" dedi.  Özel şunları kaydetti:

CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa... - Resim: 0

"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz? 

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş. 

'YALANLAR ÜZERİNE ADAM TUTUKLUYORLAR'
Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor. Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bunun üzerine adam tutukluyorlar. 

İLERLEYİŞ VE EKİPLERE DAİR...
Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. Aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi. Bu arkadaşlar uyumlu çalışmak için kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Grupta da grup başkan vekillerimiz çalışıyor.

 'BEN DEĞİLİM' YANITI 
İmamoğlu'nun aday olamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday "Ben değilim" dedi.  

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ehliyet yenilemede son gün! Bugün alan 15 lira yarın alan 7 bin 438 lira ödeyecek
Foto Galeri Ehliyet yenilemede son gün! Bugün alan 15 lira yarın alan 7 bin 438 lira ödeyecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı
Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı
Yeni nesil bel ameliyatı: 1 santimlik kesiyle yürüyerek taburcu!
Yeni nesil bel ameliyatı: 1 santimlik kesiyle yürüyerek taburcu!
Devlet Bahçeli araba hediye etmişti! MHP'li iş insanı konkondato ilan etti
Devlet Bahçeli araba hediye etmişti! MHP'li iş insanı konkondato ilan etti
Zincir markette yaşananlar içinizi acıtacak! Genç kasiyerin çaresizliği...
Zincir markette yaşananlar içinizi acıtacak! Genç kasiyerin çaresizliği...
2025-YKS tercih süreci yarın başlayacak
2025-YKS tercih süreci yarın başlayacak
40 ilin jandarma komutanı değişti 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti
40 ilin jandarma komutanı değişti 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi etti
Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı polis evinden alındı
Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı polis evinden alındı
FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın..
FED'in faiz kararı sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın..
5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı
5 kişinin mal varlıklarının dondurulması kararı kaldırıldı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç takla attı anne öldü
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde araç takla attı anne öldü
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, tanıtım günlerinde aday öğrencileri ağırlıyor
Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi, tanıtım günlerinde aday öğrencileri ağırlıyor
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu