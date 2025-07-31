CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa...

CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de yayımlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu. Özel, İmamoğlu'nun aday olmadığı durumda kendisinin aday olmayacağını söyledi. Özel, "Belirlenecek olan ben değilim" dedi.

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CHP lideri Özgür Özel, Sözcü TV'de yayımlanan 'Para Politika' programının konuğu oldu. CHP lideri Özel gündeme dair kritik açıklamalar yaparken, "İmamoğlu'nun aday olamaması durumda belirlenecek olan ben değilim" dedi. Özel şunları kaydetti:

"Hangisine dokunsanız bin tane şey anlatırım. Hepsi yalan hepsi iftira Kemal beye de iftira atılıyor. Hırsızın CHP'li AKP'li olmaz. Biz bu insanlardan kefil olmasak birlikte yürür müyüz?

Mansur Başkan güzel bir çalışma yapmıştı. Aziz İhsan Aktaş kimden ne ihale almışsa sayısal verilerle dökmüş bu ihalelerin yüzde 84'e AKP'lilerden yüzde 16'sını CHP'lilerden almış. Belediyeyi bizden aldıktan önce de sonra da aynı yürütmüş.

'YALANLAR ÜZERİNE ADAM TUTUKLUYORLAR'

Bizim arkadaşlarımız her fırsatta bu işleri kendileri yapıp istihdam yaratmak istiyor. AKP modeli taşeron çalışıyor. AKP'nin getirdiği sistem bunları zorluyor. Bir adam var, İhsan Aktaş her yerde aynı yalanı atıyor. Bunun üzerine adam tutukluyorlar.

İLERLEYİŞ VE EKİPLERE DAİR...

Bir Cumhurbaşkanlığı aday ofisi var. Aday içeride ama oradan da kampanyasına hazırlanıyor içeride de çalışıyor. Burayı koordine etmek için partiden, gruptan ve İBB tarafından biri görevlendirildi. Bu arkadaşlar uyumlu çalışmak için kolaylaştırıcılık yapıyorlar. Grupta da grup başkan vekillerimiz çalışıyor.

'BEN DEĞİLİM' YANITI

İmamoğlu'nun aday olamadığı durumda ne yapacaksınız sorusuna yanıt veren Özel, "O durumda aday "Ben değilim" dedi.