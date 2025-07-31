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ICRYPEX şirketi ve tutuklu sahibi Gökalp İçer'in malvarlıklarına el konuldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ICRYPEX şirketi ve tutuklu sahibi Gökalp İçer'in malvarlıklarına el konuldu

Kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve sahibi Gökalp İçer'in mal varlıklarına, "suçtan elde edilen gelirleri aklama" suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, kripto varlık alım satım platformu ICRYPEX ve Gökalp İçer hakkında yürütülen soruşturmada, platformun çeşitli suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri haksız kazançlarını döviz veya kripto varlığa dönüştürerek finansal sisteme soktuğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca (MASAK) hazırlanan rapora göre, suç geliri elde ettiği ve gelirlerini yurt dışına çıkardığı belirlenen şüpheli Gökalp İçer ile ICRYPEX Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ'ye ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, taşınmazlarına ve şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliğince el konulması kararı verildi.

Uyuşturucudan tutuklanmıştı

Soruşturmanın bir başka boyutunda ise Gökalp İçer’in, 14 Temmuz’da uyuşturucu temin ederek mağdur G.Ç’nin yoğun bakıma kaldırılmasına neden olduğu öne sürüldü. Bu iddialar üzerine İçer, daha önce uyuşturucu temin etmek ve kullanımını sağlamak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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