BIST 10.726
DOLAR 40,59
EURO 46,55
ALTIN 4.323,69
HABER /  GÜNCEL

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri yatırılıyor

Bakan duyurdu! Hesaplarınızı kontrol edin, temmuz ayı doğum yardımı ödemeleri yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatan Göktaş, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini belirtti.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, "Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ödemeler kesintisiz devam edecek

Herhangi kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar ödemeleri kesintisiz devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını bildiren Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine aynı uygulamadan ulaşılabileceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Skandal operasyon çağrısı! İsrail gazetesi KKTC'yi hedefe koydu
Skandal operasyon çağrısı! İsrail gazetesi KKTC'yi hedefe koydu
Yapı Kredi'den ilk altı ayda 22,750 milyar lira net grup karı
Yapı Kredi'den ilk altı ayda 22,750 milyar lira net grup karı
Turizmde rekor geldi Mehmet Şimşek verileri değerlendirdi
Turizmde rekor geldi Mehmet Şimşek verileri değerlendirdi
Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplarda
Bakan Göktaş duyurdu! Doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplarda
Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu! Hakimi 2 ay sonra görecek istenen ceza da...
Fatih Altaylı'nın dava tarihi belli oldu! Hakimi 2 ay sonra görecek istenen ceza da...
Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
Türkiye'nin üçüncü uzay yolculuğu 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek
İzmir'de su deposuna talep patladı, fabrikalar üretimi artırdı
İzmir'de su deposuna talep patladı, fabrikalar üretimi artırdı
ICRYPEX şirketi ve tutuklu sahibi Gökalp İçer'in malvarlıklarına el konuldu
ICRYPEX şirketi ve tutuklu sahibi Gökalp İçer'in malvarlıklarına el konuldu
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Sabah saatlerinde sallandı! AFAD son depremi duyurdu
ABD Başkanı Trump'dan Medvedev'e tepki: Sözlerine dikkat et
ABD Başkanı Trump'dan Medvedev'e tepki: Sözlerine dikkat et
CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa...
CHP lideri Özgür Özel'den adaylık sorusuna bomba yanıt: İmamoğlu aday olmazsa...
Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı
Emsal boşanma kararı! Eşini yatak odasına almayanlar yandı