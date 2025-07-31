Hatay'da 2 askerin şehit olma olayında işin aslı ne? Vahim iddia 3 asker firar edince...

HATAY'da Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören iki askerin, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle şehit olması sonrası bir çok soru gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz zehirlenme iddiasına ortaya atarken, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, hastanede tedavisi süren diğer askerlerle konuştu. İddiaya göre 3 asker firar edince bütün bölük 4 saat güneş altında ceza olarak bekletilmiş.

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HATAY İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören toplam 7 asker yüksek ateş ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Askerlerden muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Sebep susuz kalmalarıydı

İlk otopsi sonuçlarına göre ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu belirtilirken, konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

Neden susuz kaldılar vahim ceza iddiası

Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu önceki gün hastanede yatan askerleni ziyaret etti. 2 asker ve onların aileleri ile konuşan emekli Tümamiral, olaya dair onların anlattıklarını şu sözlerle duyurdu:

-“Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında.

-Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor.

-Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”