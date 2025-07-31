Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Son şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Victor Osimhen'i dün İstanbul'a getiren Galatasaray, kaleci transferinde de sona geldi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'den Brezilyalı kaleci Ederson'u kadrosuna katmak üzere.Abone ol
Galatasaray, Victor Osimhen sonrası Ederson transferini de tamamlıyor. Brezilyalı kaleciyle tüm şartlarda anlaşan Cimbom, Manchester City'yle de el sıkışmak üzere.
Son görüşme yapılacak
Osimhen'in ardından Ederson'u da İstanbul'a getirmenin planlarını yapan Galatasaray, transferi noktalamak için Manchester City ile son kez masaya oturacak.
Ederson'un bonservisi ve maaşı
Sabah'a göre Galatasaray, Ederson'a yıllık 8 milyon euro ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'yle de 8-9 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağlamak üzere.
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