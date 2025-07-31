Real Madrid'den Fenerbahçe'ye! Arda Güler'in yakın arkadaşı Fenerbahçe'yi peşine taktı

"Arda Güler kardeşim gibi"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.