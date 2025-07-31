Real Madrid'den Fenerbahçe'ye! Arda Güler'in yakın arkadaşı Fenerbahçe'yi peşine taktı
Fenerbahçe iddiaya göre Real Madrid forması giyen bir futbolcunun peşinde. Fenerbahçeli taraftarlar, Arda Güler'in yakın arkadaşı olan yıldız oyuncunun sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tuttu.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Skriniar ve Semedo'yu da renklerine bağlayan sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Real Madrid forması giyen ve piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Brahim Diaz'a Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu dedikoduları yüksek sesle konuşulmaya başlandı.
Bu iddiaların yayılması sonrası Fenerbahçe taraftarı, 25 yaşındaki futbolcunun sosyal medya hesabını adeta abluka altına aldı. Taraftarlar Brahim Diaz'ın gönderilerine "Come to Fenerbahçe" yorumlarında bulundu.
"Arda Güler kardeşim gibi"
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile de yakın ilişkileri bulunan Diaz, geçen sene şampiyonluk kutlamalarında, "Arda Güler benim küçük kardeşim gibi. Neredeyse her zaman beraberiz. Ailemden biri gibi." ifadelerini kullanmıştı.