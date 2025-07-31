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Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...

Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...

Ümraniye’de, 4 katlı iş merkezinde halatların kopması sonucu düşen yük asansöründeki işçi hayatını kaybetti.

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Esenşehir Mahallesi Eryılmaz Sokak’taki iş merkezinde çalışan B.A. (44) üst kattan zemin kata inmek için yük asansörüne bindi. Bu sırada henüz bilinmeyen nedenle halatın kopması sonucu asansör zemine düştü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen B.A'nın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

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