Allianz Türkiye, her bütçeye uygun tasarlanan, ek teminatlarla kişiselleştirilebilen kasko çözümleriyle araç sahiplerinin ekonomisine katkı sağlıyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, trafikte sürüş ya da park halinde karşılaşılabilecek risklere karşı geniş kapsamlı güvence sağlayan kasko, herhangi bir doğal afet ya da toplumsal hareketler gibi öngörülemeyen durumlara karşı da araç sahiplerini ve araçlarını koruyarak sigorta sahiplerine önemli faydalar sunuyor.

Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi'nin (TRAMER) verilerine göre, kayıtlı araçların il bazında ortalama yüzde 2’si her ay bir trafik kazası geçiriyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının 32 milyonu aştığı Türkiye'de, kasko sigortalılık oranı ise yüzde 25 seviyelerinde kalıyor.

Allianz Türkiye'den sertifikalı sürdürülebilir kasko

Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir finans çerçevesinin temel taşı kabul edilen "AB Taksonomi" kriterlerinin tüm gerekliliklerini yerine getirerek kasko ürününü "Sürdürülebilir Ürün" olarak tescilleten Allianz Türkiye, Türkiye’nin ilk sertifikalı sürdürülebilir kaskosunu müşterileriyle buluşturuyor.

Ford, Volkswagen, Seat, Skoda, Fiat, Volvo, Chery gibi belirli araç markalarına özel hazırlanan kasko paketleriyle yetkili servislerde sağlanan kapsamlı güvenceye ilave zengin asistans hizmetleri ve hızlı hasar sürecinden faydalanma imkanı sağlayan şirket, Elektrikli Araç Kasko Sigortası ürünüyle hacker saldırıları sonrası araç elektroniğinde oluşacak sorunlara karşı da güvence sunuyor.

Üçüncü şahıslara karşı mali sorumlulukları da kapsıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gökmen, kaskonun artan hasar ve bakım maliyetleri karşısında araç sahipleri için pek çok avantaj sunduğunu belirtti.

Kaskonun, günlük hayatta karşılaşılabilen trafik kazaları, çarpma, çarpışma, yangın ve hırsızlık gibi temel risklerin yanı sıra doğal afetler ve toplumsal hareketler gibi öngörülemeyen durumlara karşı da güvence sağladığına değinen Gökmen, "Kasko, üçüncü şahıslara karşı doğabilecek mali sorumluluklarınızı da kapsayarak güvenli ve huzurlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Giderek artan hasar ve bakım maliyetlerini düşündüğümüzde, kasko sunduğu kapsamlı güvencelerle ekonomik anlamda da büyük avantajlar sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gökmen, kaskoyu herkes için daha erişilebilir kılmak hedefiyle farklı ihtiyaç ve bütçelere uygun kasko paketlerini araç sahipleriyle buluşturduklarını aktardı.

"Mini", "eko", "kapsamlı", "elektrikli" ve "markalı kasko" olmak üzere ihtiyaçlara göre tasarladıkları farklı paketleri müşterilere sunduklarını belirten Gökmen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her noktasında 1000'den fazla anlaşmalı servisle yaygın servis ağı, kaza anında çekici, yol yardım ve yedek araç gibi ihtiyaçları günün her saati karşılayacak aktif asistans hizmetleri, küçük hasarların hızlı ve ücretsiz bir şekilde giderilmesini sağlayan Mini Onarım Hizmeti, hasarsızlığı bozmayan orijinal cam değişimi ve toprak kayması, fırtına, dolu gibi öngörülemeyen risklere karşı güvence sağlama gibi kapsamlı teminatlarla, hem araçları hem de sahiplerini en iyi şekilde koruma altına almayı hedefliyoruz."

Türkiye geneline ilişkin kasko sahiplik oranlarını paylaşan Gökmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Manisa'da kasko sahipliğinin yüzde 11, Konya'da yüzde 14, Gaziantep'te yüzde 15, Adana'da yüzde 19, Antalya ve Mersin'de yüzde 21, Bursa'da yüzde 27, Ankara'da yüzde 35, İzmir'de yüzde 26, İstanbul'da ise yüzde 42 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Bazı illerde ülke ortalamasının da altında seyreden kasko sahipliğini artırmak için kaskonun sağladığı kapsamlı güvenceleri ve sunduğu avantajları daha çok araç sahibiyle buluşturmak, kritik önem taşıyor. TRAMER'in il bazlı kaza adet verilerine baktığımıza, İstanbul'da haziranda 128 bin trafik kazası meydana gelmiş. Bu rakam Ankara'da 40 bin, İzmir'de 33 bin, Bursa'da 20 bin ve Antalya'da yaklaşık 17 bine ulaşıyor. Hemen hemen, çoğu ilimizde her ay trafiğe kayıt yaptıran araçların yaklaşık yüzde 1 veya 2'si, bir kaza olayı yaşıyor. Kasko sahipliğinin önemi, bu rakamlarda da karşımıza çıkıyor. Bu konuda sektör olarak araç sürücülerinin de farkındalık seviyesini artırmamız gerekiyor."