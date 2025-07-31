BIST 10.688
DOLAR 40,59
EURO 46,55
ALTIN 4.308,00
HABER /  GÜNCEL

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini de ...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini de ...

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Z.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Z.B. ile Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den komisyon üyeleri belli oldu iddiasına ilişkin açıklama
Özgür Özel'den komisyon üyeleri belli oldu iddiasına ilişkin açıklama
Petrol Ofisi Grubu, denizcilik pazarında üst üste 6. kez lider oldu
Petrol Ofisi Grubu, denizcilik pazarında üst üste 6. kez lider oldu
Türkiye finans Emekli promosyonlarında el yükseltti nakit para ve bonus ödülü arttı
Türkiye finans Emekli promosyonlarında el yükseltti nakit para ve bonus ödülü arttı
Ankara’da ekmeğe yüzde 20 zam: Yeni fiyatlar belli oldu
Ankara’da ekmeğe yüzde 20 zam: Yeni fiyatlar belli oldu
Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Galatasaray'dan Osimhen sonrası Ederson bombası! Bonservisi ve maaşı belli oldu
Allianz Türkiye'den sertifikalı sürdürülebilir kasko
Allianz Türkiye'den sertifikalı sürdürülebilir kasko
ABD'den İran ve Rusya'ya petrol yaptırımı: 115'ten fazla hedef
ABD'den İran ve Rusya'ya petrol yaptırımı: 115'ten fazla hedef
Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Ümraniye'de korkunç iş kazası! Yük asansöründen düşen işçi öldü...
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Bartın'da toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı
Sakarya ve Kocaeli'de denize girişler yasaklandı
Hatay'da 2 askerin şehit olma olayında işin aslı ne? Vahim iddia 3 asker firar edince...
Hatay'da 2 askerin şehit olma olayında işin aslı ne? Vahim iddia 3 asker firar edince...
Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...
Kemal Doğulu'dan çok konuşulacak "müstehcen" açıklaması...