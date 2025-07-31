Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada yeni gelişme! Muhittin Böcek'in gelini de ...
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Z.B'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Abone ol
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Z.B. ile Büyükşehir Belediyesinin eski başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.