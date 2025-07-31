Hizbullah: Silahlarımızı teslim etmeyeceğiz

Hizbullah’ın İsrail için silah bırakmayacağını, silahsızlanma meselesinin “tamamen Lübnan’ın iç meselesi” olduğunu söyleyen Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, "Şu anda öncelik silahsızlanma değil, yeniden inşa ve saldırıların sona ermesidir” ifadelerini kullandı.

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Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah’ın İsrail için silah bırakmayacağını, silahsızlanma meselesinin “tamamen Lübnan’ın iç meselesi” olduğunu söyledi.

Kasım, medya kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Eğer bazıları silahsızlanmayı ateşkes anlaşmasıyla ilişkilendiriyorsa, onlara şunu söylüyorum: Silahlar Lübnan’ın iç meselesidir. Silahlarımızı İsrail için teslim etmeyeceğiz. Şu anda öncelik silahsızlanma değil, yeniden inşa ve saldırıların sona ermesidir” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, ayrıca “Saldırı hâlâ sürüyor ve düşman (İsrail), işgal ettiği beş noktada kalmak istiyor; bu da daha geniş bir işgalin habercisidir” dedi ve bu nedenle Lübnan’ın ateşkese uymasının “imkansız” olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Önceki gün Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, hükümetinin gelecek hafta “devletin tüm toprakları üzerindeki egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle sağlamaya” yönelik görüşmeleri sürdüreceğini açıkladı.

ABD’nin Lübnan Özel Temsilcisi Thomas Barrack, pazar günü Lübnan hükümetine tüm silahların devletin denetimine alınması çağrısında bulunmuştu. Barrack geçen hafta Beyrut’a gerçekleştirdiği dört günlük ziyaret sırasında, İsrail’in Güney Lübnan’dan çekilmesi ve yeniden inşa karşılığında Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki Washington teklifine hükümetin resmî yanıtını almıştı, yanıtın içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı.



İsrail, Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah’la tam ölçekli bir savaşa girmişti. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Kasım ayında bir ateşkes anlaşması sağlansa da İsrail ordusu, güney Lübnan’da neredeyse her gün Hizbullah’a ait hedefleri vurduğunu duyurmuştu. Ateşkes kapsamında İsrail’in 26 Ocak’a kadar tamamen Güney Lübnan’dan çekilmesi gerekiyordu ancak Tel Aviv’in bunu reddetmesi üzerine bu tarih 18 Şubat’a uzatıldı. Buna rağmen İsrail, sınır hattındaki beş askeri noktada hala varlığını sürdürüyor.