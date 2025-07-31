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Sakarya'da 14 yaşında ve 10 yaşındaki kardeşler feci şekilde can verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da 14 yaşında ve 10 yaşındaki kardeşler feci şekilde can verdi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 14 yaşındaki sürücü ve 10 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi mevkisinde O.K'nin (14) kullandığı 41 EU 251 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan O.K. ile yanındaki kardeşi Y.K'nin (10) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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