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Yeni Yol Partisi komisyona göndereceği 3 üyenin ismini paylaştı

Yeni Yol Partisi komisyona göndereceği 3 üyenin ismini paylaştı

Yeni Yol Partisi, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için 3 milletvekilini Meclis Başkanlığına bildirdi.

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Yeni Yol Partisi TBMM Grubundan yapılan açıklamaya göre, Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, komisyonda üye olarak yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek Meclis komisyonuna katılacak isimlerin belirlenmesi için siyasi partilere yazı göndermişti. 51 üyeden oluşacak komisyonda AKP'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'un 3'er milletvekili ile temsil edileceği bildirilmişti.

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