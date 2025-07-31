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İstanbul'da deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu

İstanbul'da deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu

AFAD, İstanbul'un Silivri ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Marmara Denizi'nde saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesine 24,65 kilometre uzaklıktaki depremin, 9,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da deprem oldu! AFAD son dakika duyurdu - Resim: 0

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