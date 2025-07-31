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Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı

Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı

Eskişehir'de, dublör kullanarak çıkardıkları sahte belgelerle başkasına ait arsaları sattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, bazı kişilerin arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturduktan sonra dublör vasıtasıyla bankalardan sahte hesaplar açtıkları belirlendi.

Sahte kimlik kullanan dublörün mağdurlarla buluşarak arsayı satmaya çalıştığı ortaya çıkan bu kişilerin, tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı - Resim: 0

Mağdurları bu şekilde 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenen 7 şüpheli, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmada ayrıca 2 şüphelinin de başka dosya kapsamında halen tutuklu olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı - Resim: 1

Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı - Resim: 2

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