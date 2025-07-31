BIST 10.735
DOLAR 40,59
EURO 46,52
ALTIN 4.303,72
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Yalova'da "yazlıkçı" gibi davranan kadın hırsızlar yakayı ele verdi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

Abone ol

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen evlerden hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 110 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kayıtlar ve saha araştırmaları sonucunda, İstanbul'dan ilçeye gelen H.Ş. ve N.M'nin, kendilerine yazlıkçı imajı verip boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını tespit etti.

Daha önce de 41 kez evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 2 kadın şüpheli İstanbul'un Kartal ilçesinde gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi
Foto Galeri Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Terörsüz Türkiye süreci AK Parti ve CHP komisyon üyelerini açıkladı
Terörsüz Türkiye süreci AK Parti ve CHP komisyon üyelerini açıkladı
Özgür Özel 'sınırlarını aştı Tanju' dedi! Şaban Sevinç kulisiyle Tanju Özcan mı dedirtti
Özgür Özel 'sınırlarını aştı Tanju' dedi! Şaban Sevinç kulisiyle Tanju Özcan mı dedirtti
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
Denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde yeni bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde yeni bir skandal daha
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi
Bakan Yerlikaya açıkladı! Son 2 ayda orman yangınlarının 13 ilde neden olduğu hasarlar
Bakan Yerlikaya açıkladı! Son 2 ayda orman yangınlarının 13 ilde neden olduğu hasarlar
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi 14 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası rezervlerinde istikrarlı yükseliş sürüyor
Merkez Bankası rezervlerinde istikrarlı yükseliş sürüyor
Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı
Eskişehir'de dublör kullanarak arsa satışı yapan şüpheliler gözaltına alındı
Sakarya'da 14 yaşında ve 10 yaşındaki kardeşler feci şekilde can verdi
Sakarya'da 14 yaşında ve 10 yaşındaki kardeşler feci şekilde can verdi