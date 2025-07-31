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Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi

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Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi

Gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük önceki gün Zonguldak'ta fındık bahçesinde ölü bulunmuştu. Erdal Küçük'ün cenazesi, bugün memleketi Giresun'da defnedildi.

Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi - Resim: 1

Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile vatandaşlar katıldı.

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Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi - Resim: 2

Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi - Resim: 3

Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

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Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi - Resim: 4
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