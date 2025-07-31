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Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki yıllık ticari hacmin 5 milyar dolara ulaşması için kararalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Gürcistan’da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Müteahhitlerimiz bundan sonra da Gürcistan’daki projelere katkı sunmaya hazırdır" dedi.

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gelen Uraloğlu, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından, Uraloğlu ve Kvrivişvili, Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'nın açılışını yaptı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi - Resim: 0

Tiflis'te bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, Gürcistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ikili ticaretin 3,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi - Resim: 1

Gürcistan'ın, Güney Kafkasya’nın önemli ülkelerinden biri olarak tarih boyunca sahip olduğu konum ve kendine özgü kültürel zenginlikleriyle her zaman dikkati çektiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Karadeniz'i Hazar Denizi’ne bağlayan stratejik konumu, dinamik ekonomisi ve misafirperver insanlarıyla Gürcistan, bölgemizde istikrar ve refahın önemli bir aktörüdür. Gürcistan, son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlar ve yatırım dostu ortamıyla önemli gelişmeler ortaya koymuştur. Gürcistan'ın bu başarıları, Türkiye olarak bizleri de sevindirmekte ve ortak geleceğimiz adına umut vermektedir."

Tarihi ve kültürel bağların yanı sıra vizesiz seyahat imkanı gibi kolaylıkların, iki ülke arasındaki bağı daha da pekiştirdiğini belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda, ilişkilerimizi Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği seviyesinde sürdürüyoruz. İşbirliğimizin bu seviyelere gelmesinde sayın cumhurbaşkanlarımızın kararlılıkları ve ortak vizyonları etkili olmuştur." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, 16 Temmuz 2025 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ortak Komite Kararı’nın ikili ticaretin Pan-Avrupa-Akdeniz bölgesinde yeni kurallar kapsamında sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayacağını söyledi.

Türkiye’nin Gürcistan’daki yatırımlarının üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirilenler de dahil, 2,2 milyar dolara ulaştığını ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 bini aşkın firmamız Gürcistan’ın her bölgesinde faaliyet göstermektedir. 2021 yılında yenilediğimiz Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ile yatırımlar alanında yasal altyapımızı da güçlendirmiş olduk. Müteahhitlik hizmetleri de işbirliğimizin bir diğer önemli alanını teşkil etmektedir. Gürcistan'da bugüne kadar müteahhitlerimiz 5,6 milyar dolar değerinde 304 proje üstlenmiştir. Müteahhitlerimiz bundan sonra da Gürcistan’daki projelere katkı sunmaya hazırdır."

Ulaştırma ve lojistik alanında da Gürcistan'ın, Trans-Hazar Doğu-Batı Orta Koridor güzergahının kilit ülkelerinden biri olarak ön plana çıktığını belirten Uraloğlu, "Türkiye ile birlikte Avrupa ile Orta Asya arasında stratejik bir bağlantı sağlamaktadır. Söz konusu koridorun etkin çalışabilmesi için hem fiziki altyapının güçlendirilmesi hem de dijital sistemlerin entegrasyonu, büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu" veri değişimi anlaşmasının imzalanması ile raylı taşımacılıkta veri paylaşımı ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması yönünde atılan adımlar Orta Koridor'un verimliliğini doğrudan etkilemektedir. Zira, Orta Koridor’un başarısı açısından Türkiye ve Gürcistan arasında kurulan yakın eş güdüm vazgeçilmez bir öneme sahiptir."

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sadece ekonomik alanda değil kültür ve turizm alanında da yoğun seyrettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Vizelerin kaldırılması ve kimlik kartlarının uygulamaya konulması ile vatandaşlarımızın karşılıklı olarak seyahatine ilişkin çok kıymetli kolaylıklar getirmiş olduk. Yine 16 şehrimiz arasındaki kardeş şehir ilişkisi, ülkelerimiz arasında turizm ilişkilerinin gelişmesine katkı sunmuştur." dedi.

2024 yılında Türkiye'yi 1,4 milyon Gürcü turistin, Gürcistan'ı da 343 bin Türk turistin ziyaret ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Gürcistan'a en fazla turist gönderen 2. ülke olduğunu da kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, toplantının ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından Başbakanlık Binası'nda kabul edilecek.

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