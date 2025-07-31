Özgür Özel 'sınırlarını aştı Tanju' dedi! Şaban Sevinç kulisiyle Tanju Özcan mı dedirtti

CHP lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "AKP, MHP ve DEM şer ittifakı" tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız" sözlerine canlı yayında yanıt verdi. Özgür Özel, "kendi sınırlarını aştı Tanju" dedi. Bu açıklama sonrasında CHP'ye yakın gazetecilerden Şaban Sevinç'ten gelen 'CHP 3-5 şöhretli ismi ihraç edebilir' kulisi herkese Tanju Özcan mı acaba dedirtti.

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Bir TV kanalında canlı yayına katılan CHP lideri Özgür Özel, sivri çıkışları ile bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sözlerine canlı yayında yanıt verdi. CHP'nin komisyona katılma kararını duyurması üzerine Tanju Özcan partisini eleştirmiş ve şu twiti atmıştı:

-"AKP, MHP ve DEM şer ittifakının tezgahladığı oyuna ortak olmamalıyız!"

Sınırını aştı Tanju!

Özgür Özel bu twit canlı yayında önüne getirildiğinde şu yanıtı verdi:

-Kendi sınırlarını aştı Tanju, doğru değil. Tanju gelebilir parti yönetimiyle ilgili önerilerini bana söyleyebilir.

Şaban Sevinç: CHP 3-5 şöhretli ismi ihraç edebilir

Özgür Özel'in canlı yayında Tanju Özcan'a ayar vermesinden hemen sonra Şaban Sevinç'ten gelen kulis twiti gündem oldu. Herkesin aklına bu twiti okuyunca haliyle Tanju Özcan geldi. Şaban Sevinç şunu yazdı: