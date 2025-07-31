Terörsüz Türkiye süreci AK Parti ve CHP komisyon üyelerini açıkladı

AK Parti ve CHP, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyona üyelik için belirledikleri isimleri Meclis Başkanlığına bildirdi.

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Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM'de kurulacak komisyon için siyasi partiler üyelerini belirledi.

DEM Parti ve Yeni Yol Partisinin ardından CHP ve AK Parti de komisyon üyelelerini açıkladı.

AK Parti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, listeyi açıkladı. Görev alacak 21 kişilik listenin verildiğini belirten Güler, "Önümüzdeki hafta ilk toplantı gerçekleşecek. Terörsüz Türkiye sürecine en sağlam desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den komisyonda üye olacak 21 milletvekilinin isimleri şöyle:

Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Samsun Milletvekili Ersan Aksu.

CHP

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumsal barışı, adaleti ve demokratik mutabakatı tesis etmesi beklenen komisyonda grubumuzu temsil etmek üzere, Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirilmiştir."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni çözüm sürecinin yol haritasını belirleyecek Meclis komisyonuna katılacak isimlerin belirlenmesi için siyasi partilere yazı göndermişti. 51 üyeden oluşacak komisyonda AKP'nin 21, CHP'nin 10, DEM Parti ve MHP'nin 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol'un 3'er milletvekili ile temsil edileceği bildirilmişti.