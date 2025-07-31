BIST 10.735
DOLAR 40,59
EURO 46,48
ALTIN 4.308,72
HABER /  SPOR

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yolcu

Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yolcu

Bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç öncesi bir ayrılık haberi daha geldi. Semih Kılıçsoy için Cagliari ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Abone ol

Futbolda 2025/26 sezonunu Shakhtar maçıyla açan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını alan ve oyuncuyu Rusya ekibi Spartak Moskova'ya satan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha çok yakın.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un adı, bir süredir transfer dedikodularına karışmıştı.

Avrupa'dan birçok kulüpten tekliflerin geldiği belirtilirken, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio yaşanan son gelişmeyi duyurdu.

Semih Kılıçsoy, Cagliari yolcusu

Haberde Serie A ekibi Cagliari'nin 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü (bugün) Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Ukrayna ekibine ilk maçta 4-2 yenilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da vincin freni arızalanınca olanlar oldu! 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da vincin freni arızalanınca olanlar oldu! 1 ölü, 1 yaralı
Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!
Arazi anlaşmazlığı kavgası çok feci bitti!
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
Gölcük-İzmit arası 28 dakikaya düşecek! Metro hattı için 3 teklif
BBP'de görevden alma kararı
BBP'de görevden alma kararı
Yalova'da "yazlıkçı" gibi davranan kadın hırsızlar yakayı ele verdi
Yalova'da "yazlıkçı" gibi davranan kadın hırsızlar yakayı ele verdi
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Türkiye ile Gürcistan arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi
Terörsüz Türkiye süreci AK Parti ve CHP komisyon üyelerini açıkladı
Terörsüz Türkiye süreci AK Parti ve CHP komisyon üyelerini açıkladı
Özgür Özel 'sınırlarını aştı Tanju' dedi! Şaban Sevinç kulisiyle Tanju Özcan mı dedirtti
Özgür Özel 'sınırlarını aştı Tanju' dedi! Şaban Sevinç kulisiyle Tanju Özcan mı dedirtti
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti
Denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde yeni bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde yeni bir skandal daha
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi
Yılmaz Tunç: Hukuk fakültelerine giriş barajı yükseltildi