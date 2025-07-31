Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yolcu

Bu akşam Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak Beşiktaş'ta maç öncesi bir ayrılık haberi daha geldi. Semih Kılıçsoy için Cagliari ile anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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Futbolda 2025/26 sezonunu Shakhtar maçıyla açan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını alan ve oyuncuyu Rusya ekibi Spartak Moskova'ya satan siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha çok yakın.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un adı, bir süredir transfer dedikodularına karışmıştı.

Avrupa'dan birçok kulüpten tekliflerin geldiği belirtilirken, ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio yaşanan son gelişmeyi duyurdu.

Semih Kılıçsoy, Cagliari yolcusu

Haberde Serie A ekibi Cagliari'nin 19 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 31 Temmuz Perşembe günü (bugün) Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş Ukrayna ekibine ilk maçta 4-2 yenilmişti.