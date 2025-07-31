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Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak 500 gram altın dolandırdılar

Kocaeli'de kendilerini polis olarak tanıtarak 500 gram altın dolandırdılar

Kocaeli'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bir kişinin, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce dolandırılıp 500 gram altının alındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler Ç.Ç. ve A.K'nin bulunduğu aracı Osman Gazi Köprüsü'nün çıkışında durdurdu.

Araçta yapılan aramada aynı yöntemle Yalova'da bir mağdurdan alındığı tespit edilen 85 bin 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

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