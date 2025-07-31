BIST 10.743
DOLAR 40,59
EURO 46,51
ALTIN 4.302,20
HABER /  DÜNYA

Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

Avustralya'da 44 gram ağırlığında yeni bir değnek çekirgesi türü keşfedildi

Avustralya'da yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığındaki "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Abone ol

ABC News'un haberinde, yeni bir değnek çekirgesi türü keşfine yer verildi.

Buna göre, Queensland eyaletinin kuzey kısımlarında yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda ve 44 gram ağırlığında "Acrophylla alta" adı verilen yeni bir değnek çekirgesi türü bulundu.

Söz konusu türün kaşiflerinden Angus Emmott, sosyal medyada kendilerine ulaştırılan bir fotoğraftan yola çıkarak türü aramaya koyulduklarını belirtti.

Türün yumurtalarını inceledikten sonra yeni olduğundan emin olduklarını belirten Emmott, yumurtaların ayrıştırıcı özelliklere sahip olduğunu kaydetti.

Türün en önemli özelliği ağırlığı

Türün en önemli özelliğinin ağırlığı olduğuna dikkati çeken Emmott, "Acrophylla alta"nın Avustralya'da bulunan en ağır böcek türü olabileceğini kaydetti.

Emmot ayrıca, türün daha önce keşfedilmemiş olmasının sebebinin, habitatına ulaşımın zor olması olabileceğini vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Victor Osimhen'i resmen duyurdu
Galatasaray, Victor Osimhen'i resmen duyurdu
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınan baldızı serbest bırakıldı
Rıza Akpolat'ın gözaltına alınan baldızı serbest bırakıldı
'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılar
'Dublör' kullanarak 10 milyon liralık arsa vurgunu yaptılar
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 54,3 milyar lira oldu
Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 54,3 milyar lira oldu
Dışişleri Bakanlığı'nda 3'lü güvenlik zirvesi
Dışişleri Bakanlığı'nda 3'lü güvenlik zirvesi
İsrail'den Lübnan'a 7 ayrı hava saldırısı!
İsrail'den Lübnan'a 7 ayrı hava saldırısı!
Acun Ilıcalı'nın son hamlesi Trabzonspor'dan transfer
Acun Ilıcalı'nın son hamlesi Trabzonspor'dan transfer
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş / Canlı anlatım
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş / Canlı anlatım
Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Bebeklerin öldürülmesine kimse sessiz kalmamalı
Erdoğan'dan Gazze çıkışı: Bebeklerin öldürülmesine kimse sessiz kalmamalı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Son tarih de belli oldu
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı! Son tarih de belli oldu
Bakanlar, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Bakanlar, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt! İşgal planı iddiası...
İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt! İşgal planı iddiası...