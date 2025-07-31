Rıza Akpolat'ın gözaltına alınan baldızı serbest bırakıldı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akbolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin kardeşi Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

SIRT ÇANTASIYLA DÖVİZ BÜROSUNDA

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Kangal’ın suç örgütü ile bağlantılı olduğu, Akpolat'ın eşinin kardeşi üzerinden para akladığı öne sürüldü. Çiğdem Yankılıç Kangal’ın, bir sırt çantası içerisinde taşıdığı parayı döviz bürosunda bozdurduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Kangal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.