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Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’de geçmişte yaşananları yeniden gündeme taşıdı. Program sonrası sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Yarkadaş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Yarkadaş, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

“İşte Taksim Meydanı’nda bahsettiğim o video ve fotoğraf… Videoyu ve fotoğrafı Özgür Özel çekiyor. CHP MYK üyeleri, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklandığı gün şarkılarla kutlama yapıyor. Aynı toplantılarda ittifaka 39 vekili de hep birlikte verdiler.”

Paylaşımda, CHP içinde daha sonra eleştirilen bazı kararların, o dönem parti yönetimi tarafından oybirliğiyle alındığı vurgulandı. Özgür Özel’in, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı sürecinde aktif rol aldığına dair bu hatırlatma, parti içindeki sorumluluk tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

 Yarkadaş’ın paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Yarkadaş yaptığı bir diğer paylaşıma da şu notu ekledi: ''Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ilan edildiği gün yaşanan sevinç…''

Barış Yarkadaş’tan dikkat çeken paylaşım: O video ve fotoğrafı Özgür Özel çekti - Resim: 0

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