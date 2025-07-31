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ABD'den Gaze açıklaması: Çok sayıda yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz

ABD'den Gaze açıklaması: Çok sayıda yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze'de derinleşen açlık krizine karşı, bölgeye "mümkün olduğunca çok gıda ulaştırmaya çalıştıklarını" söyledi.

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Günlük basın toplantısında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bölgedeki faaliyetlerine de değindi.

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE’YE EN FAZLA GIDA YARDIMINI ULAŞTIRMAK"

"Şu anda önceliğimiz, çatışmayı sona erdirmek ve Gazze’ye mümkün olan en fazla gıda yardımını ulaştırmak." diyen Pigott, bu çabanın Beyaz Saray ve sahadaki temsilciler aracılığıyla sürdüğünü belirtti.

Pigott, Witkoff’un Gazze’deki insani duruma ilişkin "bundan sonraki adımları belirlemek üzere" çeşitli toplantılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmelerde Gazze’deki insani kriz ve bölgeye "mümkün olduğunca çok gıda sağlanması" konularının ele alındığını aktaran Pigott, Witkoff’un ayrıca esirlerin serbest bırakılmasının önemine vurgu yaptığını söyledi.

Sözcü Yardımcısı, Başkan Trump ile Özel Temsilci Witkoff’un bu konuda özel bir hassasiyet taşıdığını da ifade etti.

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