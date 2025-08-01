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THY yasakladı! Artık o bagajlar uçağa alınmayacak

THY yasakladı! Artık o bagajlar uçağa alınmayacak

Türk Hava Yolları (THY) uçuş güvenliği nedeniyle lityum bataryası ayrılmayan akıllı bagajların kabin veya uçak altında taşınmayacağını duyurdu. THY'nin internet sitesindeki açıklamada, "Akıllı bagajların kayıtlı bagaj olarak lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Seul seferini yapan öze bir havayolu şirketinin uçağı, Kazakistan Hava Sahası’na seyir halindeyken bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının(powerbank) koltuk arasına düşmesi üzerine, güvenlik nedeniyle İstanbul Havalimanı’na geri döndü. Yaşanan buna benzer olaylar nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) içinde lityum batarya bulunan taşınabilir şarj cihazının uçuş sırasında kullanımını yasaklanması konusunda tavsiyede bulundu.

Lityum batarya bulunan akıllı bagajlar

SHGM’nin havayolu şirketlerinde yönelik tavsiye kararı sonrası Türk Hava Yolları, içerisinde lityum batarya bulunan akıllı bagajlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Havayolu şirketinin internet sitesinde, "Akıllı bagajlar; harici cihazları şarj etme imkânı sağlayan entegre lityum bataryalar, GPS takip cihazları, Bluetooth, Wi-Fi, kendini tartma özelliği ve de dijital kilit içeren cihazlardır. Lityum bataryası ayrılamayan akıllı bagajlar kabin bagajı ya da kayıtlı bagaj olarak taşınamaz. Akıllı bagajların kabin bagajı olarak taşınması, Lityum batarya bagajdan ayrılmalı, kabin bagajının içinde taşınmalı ve varış noktasına kadar akıllı bagaja tekrar takılmamalıdır. Kabin bagajında taşınacak ayrılmış lityum bataryanın kısa devreye karşı korunması için, batarya orijinal paketine konulmalı ya da terminalleri yalıtılmalı ya da muhafazalı plastik çantalara konmalıdır. Akıllı bagajların kayıtlı bagaj olarak lityum batarya akıllı bagajdan ayrılmalı ve kabinde ayrı olarak taşınmalıdır" ifadeleri yer aldı.

THY
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