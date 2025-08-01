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Fenerbahçe Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı işte ilk sözleri

Fenerbahçe Nelson Semedo'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı işte ilk sözleri

Fenerbahçe, Portekizli savunma oyuncusu Nelson Semedo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Semedo, 'Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık" dedi.

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Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Portekizli milli oyuncu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, kendisini iki yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Nelson Semedo'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Semedo'nun yanı sıra şu ana kadar Archie Brown, Jhon Duran, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall ve Milan Skriniar'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 31 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli ekibe katıldığı için çok mutlu olduğunu aktaran Semedo, "Fenerbahçe gelmek istediğim bir kulüptü çünkü hedeflerimiz aynı. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum." dedi.

"Çok tutkulu istekli olacağım"

Vatandaşı Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren tecrübeli savunma oyuncusu, "Mourinho ile çalışacağım için çok memnunum. O çok iyi bir teknik direktör. Dünyanın en iyilerinden biri. Portekiz'de de bir numara. Mourinho ile çalışmak, ondan bir şeyler öğrenmek ayrıcalık. Başlamak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Nelson Semedo, sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek "Fenerbahçe taraftarlarına bu takımın bir parçası olduğumu ve bu formayı giyeceğim için minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok tutkulu, istekli olacağım ve çok çalışacağım. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Umarım hep birlikte bu sezon hedeflerimize ulaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Nelson Semedo'nun sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.

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