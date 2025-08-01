İlber Ortaylı’dan Hamdi Ulukaya’ya ‘Türkiyeli’ tepkisi : Kendi Yunan yoğurdu diye...

İlber Ortaylı, Fenerbahçe’nin sponsoru Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın “Türkiyeli” ifadesini sert sözlerle eleştirdi. İlber Ortaylı, “Ben Türk’üm, kimliğini ispat etmek isteyen buyursun söylesin ama neden Türkiyeli olacakmışım? Yoğurdun cinsine karar verememişken bizim cinsimize karar veriyorsun.” dedi.

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Tarihçi İlber Ortaylı, Fenerbahçe’nin sponsoru Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın “Türkiyeli” ifadesine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Ortaylı, kendi kimliğinin “Türk” olduğunu vurgulayarak “Kimliğini ispat etmek isteyen buyursun söylesin ama neden ben Türkiyeli olacakmışım? Benim böyle bir derdim yok. Üstelik şahsen daha henüz Türkiyeli değilim, bir tek babam gömülü burada. Ama ben Türk’üm, bu çok açık.” dedi.

Yaptığı yoğurdu Yunan yoğurdu diye tanıttı

Hamdi Ulukaya’nın Amerika’da kurduğu yoğurt markasına da değinen Ortaylı şunları söyledi:

-“Adam, saygım var, basit bir çiftçilikten gelip Amerika gibi bir ülkede zengin olmuş, yeni bir yoğurt süt gıda sanayi kurmuş, şapkamı çıkarırım. Ama şimdi gelmiş ‘Türkiyeli’ diye konuşuyor, bu çok ayıp.

- Kendi yaptığın yoğurdu önce Yunan yoğurdu diye tanıttın, yoğurdun cinsine karar verememişken bizim cinsimize karar veriyorsun.”

Ortaylı, bu tür ifadelerin entelektüel ve mantıksal açıdan yanlış olduğunu belirterek, “Bu gibi şeylere taviz vermemiz mümkün değil. Çok güzelsiniz, zenginsiniz, iş yaptınız ama yukarısına çıkmayın. Milletleri saymayın, hassas konulardır.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.