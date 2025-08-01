Erdoğan, 9 ismin cezasını kaldırdı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aralarında Sivas Madımak hükümlüsü ve eski eşini öldüren bir katilin de bulunduğu 9 kişinin cezası sağlık gerekçeleriyle kaldırıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104. maddesinin 16. fıkrası uyarınca, 9 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı. Bu karar, Adli Tıp Kurumu'nun raporlarıyla belirlenen "sürekli hastalık hali," "kocama hali" ve "sakatlık hali" gibi sağlık gerekçelerine dayandırıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aftan yararlanan isimler arasında çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişiler bulunuyor. Dikkat çeken isimlerden biri, Sivas Madımak katliamı davasında hükümlü bulunan Adem Kozu. Kozu'nun kalan cezası, Adli Tıp Kurumu'nun "sürekli hastalık hali" raporuyla kaldırıldı.

Aynı kararla, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Tunç'un cezası "kocama hali" gerekçesiyle sona erdirildi.

Öte yandan, eski eşi Şenay Öz'ü kızının gözü önünde öldüren Ali Kapu'nun ağırlaştırılmış müebbet cezası da "sürekli hastalık hali" nedeniyle kaldırıldı.

Diğer isimler ve gerekçeleri ise şöyle:

Mustafa Şahbudak: Bir kimseyi fuhşa teşvik, suç örgütü kurma ve kasten öldürme suçlarından müebbet hapis cezası almıştı. Cezası "sakatlık hali" gerekçesiyle kaldırıldı.

Mahmut Altun: Suç örgütü kurma ve fuhşa teşvik suçlarından ceza alan Altun'un cezası "kocama hali" nedeniyle sona erdirildi.

Serkan Şencan: Uyuşturucu ticareti ve fuhşa teşvik suçlarından cezaevindeydi. Cezası "sürekli hastalık ve sakatlık hali" gerekçesiyle kaldırıldı.

Mustafa Eğmen: Kasten öldürmeye teşebbüs, silah bulundurma ve hürriyetten yoksun kılma gibi suçlardan hükümlüydü. Cezası "sürekli hastalık ve sakatlık hali" kapsamında affedildi.

Süleyman Kızılkaya: Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan ceza almıştı. Cezası "sakatlık hali" nedeniyle kaldırıldı.

Abdullah Şen: Silahlı terör örgütüne üyelik suçundan ceza alan Şen'in cezası "sürekli hastalık hali" gerekçesiyle sona erdirildi.